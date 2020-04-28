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Видео. Проморолик к бою Фергюсон — Гэтжи

Видео. Проморолик к бою Фергюсон — Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 9 на 10 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 249. Это будет первый турнир лиги почти за месяца и фактически первое крупное соревнование на фоне пандемии коронавируса.

В главном событии шоу встретятся бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. На кону поединка будет стоять пояс временного чемпиона UFC.

Незадолго до проведения схватки пресс-служба UFC выложила проморолик к противостоянию Фергюсона с Гэтжи.

Напомним, сначала планировалось, что UFC 249 пройдёт 18 апреля.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию, посвящённую турниру UFC 249 и титульному поединку Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи.

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