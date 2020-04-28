Сергей Липинец: на 100% уверен, что смогу победить Эррола Спенса

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Сергей Липинец считает, что ему по силам справиться с чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом. Россиянин надеется получить с ним бой после встречи с Кудратилло Абдукахоровым.
«Эррол Спенс — это самое известное имя в нашей категории, не считая Мэнни Пакьяо. Будет ли Спенсу интересен бой со мной? У него будет выбор — драться или оставить пояс. Наверное, после аварии он будет не в лучшей форме. И, может быть, он сразу не захочет драться с суперзвёздами и согласится на бой со мной, даст мне шанс проявить себя.
Я на это надеюсь. Сейчас я работаю с тренером Джо Гуссеном, и с ним я на 100% уверен, что смогу победить Спенса. Мне очень комфортно работать с этим специалистом, он уделяет мне много времени. Джо — это мастер по работе в ближних боях. Я с ним очень прибавил", — приводит слова Липинца официальный сайт Федерации бокса России.
- 28 апреля 2020
-
20:41
-
19:57
-
19:11
-
17:58
-
17:05
-
16:07
-
15:00
-
12:14
-
12:07
-
11:21
-
11:03
-
10:46
-
10:02
-
09:50
-
09:00
-
00:40
- 27 апреля 2020
-
22:52
-
21:51
-
20:52
-
19:39
-
18:05
-
16:19
-
15:44
-
15:01
-
14:18
-
14:00
-
13:29
-
13:00
-
12:18
-
11:15
-
10:00
-
09:42
-
09:00
-
00:48
- 26 апреля 2020
-
23:57