Сергей Липинец: на 100% уверен, что смогу победить Эррола Спенса

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Сергей Липинец считает, что ему по силам справиться с чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом. Россиянин надеется получить с ним бой после встречи с Кудратилло Абдукахоровым.

«Эррол Спенс — это самое известное имя в нашей категории, не считая Мэнни Пакьяо. Будет ли Спенсу интересен бой со мной? У него будет выбор — драться или оставить пояс. Наверное, после аварии он будет не в лучшей форме. И, может быть, он сразу не захочет драться с суперзвёздами и согласится на бой со мной, даст мне шанс проявить себя.

Я на это надеюсь. Сейчас я работаю с тренером Джо Гуссеном, и с ним я на 100% уверен, что смогу победить Спенса. Мне очень комфортно работать с этим специалистом, он уделяет мне много времени. Джо — это мастер по работе в ближних боях. Я с ним очень прибавил", — приводит слова Липинца официальный сайт Федерации бокса России.