Чахкиев: на мой взгляд, Усик победит Фьюри

Известный российский боксёр Рахим Чахкиев поделился своими мыслями о нынешней ситуации в супертяжёлом весе. По его словам, выделить можно двух бойцов — чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика.

«Если говорить о супертяжёлом весе, то я считаю, что сильный потенциал есть у Джошуа, поставлю его на первое место. Ну и поставлю на Усика, но ему в этом весе ещё надо обжиться. Хотя, на мой взгляд, если он сейчас встретится с Фьюри, он выиграет. Для меня Романчук и Усик — одного плана бойцы. Просто когда мы участвовали в Олимпиаде, Усик был ещё совсем молодым и не зажглась его звёздочка», — приводит слова Чахкиева официальный сайт Федерации бокса России.