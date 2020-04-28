Алду: не мог представить, что проиграю Макгрегору

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алду признался, что в канун противостояния с Конором Макгрегором не мог себе представить, что он уступит ирландцу.

«Мы никогда не ждём поражений, тем более таких, как это. Как бы то ни было, это спорт и здесь всё пятьдесят на пятьдесят. Однажды всё может случиться. Пока мы дерёмся, проигрыш исключать нельзя. Но перед той встречей я был настолько в себе уверен… Я был очень подготовлен и не мог представить, что проиграю Макгрегору.

С тех пор тренируюсь в два раза упорнее и стараюсь не повторять ошибок, допущенных тогда», — приводит слова бразильца BJ Penn.

Напомним, Конор Макгрегор и Жозе Алду встретились в декабре 2015 года на турнире UFC 194. Тогда ирландец нокаутировал соперника за 13 секунд и отобрал у него титул в полулёгком весе.