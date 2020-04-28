Хабиб — о коронавирусе в Дагестане: больницы переполнены, лекарств и врачей не хватает

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о ситуации с пандемией коронавируса в Дагестане. Боец призвал всех отнестись к заболеванию серьёзно и подчеркнул важность соблюдения мер безопасности. Кроме того, он посетовал на нехватку лекарств и врачей.
«В этот священный месяц хотел бы обратиться ко всем дагестанцам и ко всем, кто меня знает. Многие надеялись, что беда обойдёт наш дом, многие до сих пор не верят в серьёзность сложившейся ситуации. Однако наша халатность к советам и просьбам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привела к высоким темпам распространения болезни, ежедневно усугубляя и без того тяжелое положение, и это привело к тому, что наши больницы сегодня переполнены больными, специалистов и лекарств не хватает, а число больных только растёт.
Поверьте мне. Болезнь смертельно опасна, и мы это уже чувствуем на себе. Оставшись дома, мы сможем снизить нагрузку на врачей и больницы, и, может быть, своевременно проявленная нами осторожность станет причиной спасения чьих-то жизней. Берегите близких, не выпускайте их из дома без нужды.
Пусть Аллах убережёт нас всех от всех болезней и вылечит всех больных и близких во всём мире", — написал Нурмагомедов.
Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в «Инстаграме».
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