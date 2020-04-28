Боец UFC Уинн — Хабибу: приду к тебе домой, чтобы быть в безопасности

Боец UFC в среднем весе Дерон Уинн оставил комментарий под постом чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, в котором тот призывает серьёзно отнестись к проблеме пандемии коронавируса и соблюдать режим самоизоляции.

«Брат, приду к тебе домой, чтобы быть в безопасности. Хорошо? Лол», — написал Уинн.

Напомним, в своём посте о пандемии коронавируса Нурмагомедов посетовал на то, что больницы Дагестана переполнены больными, и признал, что в республике не хватает медикаментов и специалистов.

На сегодняшний день в России зарегистрировано более 93 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 850 из них стали смертельными. Таким образом, в России один из самых низких показателей смертности. Добавим, что в Дагестане зафиксировано более 1100 случаев заражения.