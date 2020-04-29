Сокрушительный хед-кик Гонзаги в бою с Крокопом — в лучших нокаутах в истории UFC

Представляем очередную подборку лучших нокаутов в истории UFC. Во второй части также представлено пять поединков. В первом из них Брайан Ортега красиво справился с Фрэнки Эдгаром, отправив того в нокаут ударом снизу. В следующем эпизоде видео представлена победа Рашада Эванса над Шоном Сэлманом. Эванс срубил соперника жёстким хед-киком.
Ещё один ярчайший нокаут на счету Яира Родригеса, нокаутировавшего Андреа Фили ударом в прыжке. В следующем эпизоде демонстрируется кульминация встречи Чака Лидделла и Тито Ортиса. Первый устроил противнику настоящую бомбардировку и нокаутировал того серией мощных ударов.
Самым роскошным моментом подборки стала победа Габриэля Гонзаги над Мирко Крокопом. Габриэль отправил соперника в глубокий нокаут сокрушительным хед-киком.
Соответствующее видео доступно на канале UFC Russia в YouTube.
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