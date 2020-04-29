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«Не заморачиваются». Шлеменко упрекнул UFC за несерьёзное отношение к турнирам в России

«Не заморачиваются». Шлеменко упрекнул UFC за несерьёзное отношение к турнирам в России
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Александр Шлеменко посетовал, что UFC не слишком серьёзно относится к организации собственных турниров в России. Ранее промоушен провёл три турнира на территории страны: два в Москве и один в Санкт-Петербурге.

«Насколько я знаю, UFC не заморачивается над тем, кого ставить в карды на турнирах в России. Если посмотреть их три ступени турниров, то в России проводится их низшая лига. Думаю, это ни для кого не секрет.

UFC Fight Night — это как RCC Intro. Так что их особо не волнуют эти турниры. Если бы они реально заморачивались, то делали бы мероприятия по-другому», — приводит слова Шлеменко пресс-служба RCC.

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