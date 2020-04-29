Видео: неуловимый оверхенд Хендерсона в бою с Биспингом — в лучших нокаутах в истории UFC

Появился третий видеоролик с лучшими нокаутами в истории UFC. Всего будет выпущено пять видеороликов, посвящённых 25 лучшим нокаутам в истории организации.

В третий выпуск вошли пять поединков:

Ронда Роузи — Алексис Дэвис, 6 июля 2014 года;

Фабрисио Вердум — Стипе Миочич, 15 мая 2016 года;

Дэн Хендерсон — Майкл Биспинг, 9 октября 2016 года;

Мэтт Браун — Диего Санчес, 12 ноября 2017 года;

Чак Лидделл — Рашад Эванс, 6 сентября 2008 года.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, 9 мая во Флориде (США) состоится турнир UFC 249, в главном поединке которого встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. В соглавном поединке шоу сойдутся чемпион организации в легчайшем весе Генри Сехудо и Доминик Круз.