Гаджиев: у Хабиба в плане денег есть драйв, он хочет получать больше, чем Макгрегор

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев выразил мнение, что чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову важно превзойти Конора Макгрегора в уровне гонораров.



«У Хабиба в плане денег есть драйв заработать больше. Он не тот человек, который занимается складыванием денежек в задний карман. Хабиб на самом деле много денег тратит на благотворительность, на разные проекты.

Тут о другом. Во всех видах спорта соревнуются не только в очках, в голах, в передачах, но и в количестве денег, которые получают атлеты. Это своё соревнование. Отдельное. Предположим, Саня Овечкин, в моём понимании хоккеист номер один. Российский хоккеист номер один, выступающий в НХЛ. Когда Саня будет переподписывать контракт, он не должен получать меньше, чем любой другой российский хоккеист. Такого быть не должно. Если он подпишет контракт на меньшие деньги, то это значит, что он номер два. И это давно уже в большом спорте имеет место. 10 миллионов долларов или 12 миллионов. В абсолютных цифрах, которые упадут тебе на счёт, не будет принципиальной разницы. Он и те и другие не потратит. Поэтому Саня должен переподписать контракт хотя бы на один рубль выше, чем Панарин. Думаю, это принципиально для него.

Тот лучший, кто больше зарабатывает. Так сейчас устроено всё в большом спорте. Когда мы говорим, что Хабиб про деньги, он просто про эту историю. Он хочет получать больше, чем Макгрегор. И он стремится к этому. Есть одно стремление, когда у него рекорд 28-0, все знают, что он хочет 30-0. Все знают, что Хабиб хочет побить Тони Фергюсона. Но есть ещё кое-что. Он хочет зарабатывать больше, чем другие бойцы в ММА. Это будет означать, что он номер один», — сказал Гаджиев в эфире на YouTube-канале «Commandos».