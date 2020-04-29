Лобов: пока Гэтжи и Фергюсон будут год восстанавливаться, Хабиб может подраться с Конором

Партнёр Конора Макгрегора по тренировкам Артём Лобов выразил мнение, что Хабибу Нурмагомедову придётся долго ждать восстановления Тони Фергюсона или Джастина Гэтжи после их боя. Поэтому рекомендовал россиянину воспользоваться этой паузой. По мнению Лобова, это будет оптимальный промежуток для боя с Конором.



«Давайте будем честными, бой Тони с Гэтжи будет жёстким. Им понадобится год для восстановления. За это время Хабиб может подраться с Конором. Почему нет? Да, Тони был претендентом, никто не отрицает его статуса, но бой не сложился.

Как я уже сказал, бой Фергюсона с Гэтжи будет сумасшедшим, так что почему бы и не организовать поединок Хабиб — Конор? Я бы посмотрел, как и многие фанаты. Конор своей карьерой заслужил любой бой, какой попросит», — сказал Лобов в интервью на YouTube-канале The Schmo.