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«Пацаны со двора». Хабиб выложил фото с Зиданом и Бекхэмом с матча «Реал» — «Барселона»

«Пацаны со двора». Хабиб выложил фото с Зиданом и Бекхэмом с матча «Реал» — «Барселона»
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил в «сториз» своего «инстаграма» старую фотографию, сделанную в ходе одного из матчей испанских футбольных клубов «Реал» и «Барселона». На фотографии, на которой запечатлена забавная ситуация, изображены Эдгар Давидс («Барселона»), Зинедин Зидан и Дэвид Бекхэм (оба — «Реал»).

«Пацаны со двора», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Напомним, Хабиб — любитель футбола, болеет за «Реал».

Последний бой 31-летний Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года, победив Дастина Порье. Его следующим соперником должен был стать Тони Фергюсон, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Джастина Гэтжи, который сразится с Фергюсоном на турнире UFC 249 9 мая.

Также посмотрите видео лучших нокаутов в истории UFC (часть третья).

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