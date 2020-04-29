Дэна Уайт пообещал, что каждый боец UFC получит право на 2-3 поединка в этом сезоне

Менеджер Александр Скаредин, представляющий интересы экс-чемпиона Fight Nights Романа Копылова, сообщил, что, по заверениям главы UFC Дэны Уйта, каждый боец промоушена до конца сезона проведёт минимум два поединка.

«Копылов должен был выступить в конце марта в США, но турнир отменили. Да, с 9 мая UFC постарается провести ряд турниров, но границы сейчас закрыты. Мы будем ждать разрешения этой ситуации. У Дэны Уайта был конференц-колл с бойцами, и он сказал, что UFC продолжает активно действовать и в этом сезоне каждый боец ростера промоушена получит по два-три боя. Будем смотреть», — приводит слова Скаредина «Р-Спорт».

«Чемпионат» 9 мая проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи на UFC 249.