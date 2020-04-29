Емельяненко — Исмаилову: актёр, у тебя мало шансов перед Сашей Емельяненко!

Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов вступили в новый виток конфликта в социальных сетях. Ранее Исмаилов отреагировал на интервью актёра Николая Наумова, известного по главной роли в сериале «Реальные пацаны», в котором Николай выразил мнение, что у Исмаилова мало шансов в противостоянии с Емельяненко.
«Мага Исмаилов принял эпизодическое участие в сериале. Мы не особо общались. Сфоткались только. А так мне нравятся смешанные единоборства, поэтому я внимательно слежу за боями. Есть у меня и свои любимчики, например Саша Волков, Забит Магомедшарипов. Что касается Маги, то он тоже в целом неплохой боец, но больше шоумен. Думаю, что у него было бы мало шансов перед Сашей Емельяненко, хорошо, что боя не случилось», — рассказал Наумов в интервью пермскому порталу 59.ru.
«Ты в целом неплохой актёр, Коля, но больше Шалтай-Болтай. Когда мы встретились, мне показалось, ты косой, оказывается, не показалось. Что ты вообще понимаешь в ММА, чтобы рассуждать о том, у кого есть шансы, а у кого нет?! Занимайся своим делом, репетируй, притворяйся, как обычно, и не лезь в мужские дела. А то шоумен поменяет окрас твоей шеи на бордово-красный. Может случиться так, что ты запомнишь меня как самого крутого 3D-гримера. Жизнь — не кино, Колян, когда дело дойдёт, второго дубля не будет», — ответил Исмаилов публикацией в «Инстаграме».
Не остался в стороне от этого конфликта и Александр Емельяненко, обратившийся к Исмаилову и назвавший его «актёром».
«Актёр, у тебя мало шансов перед Сашей Емельяненко!» — написал в комментариях Александр.
«Ах ты лысый! Скоро ты поймёшь, насколько далеко твоя фантазия ушла от твоих возможностей», — ответил на комментарий Исмаилов.
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