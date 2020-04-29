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Кремлёв предложил сократить стоимость проживания спортсменов на базах

Кремлёв предложил сократить стоимость проживания спортсменов на базах
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв на совещании министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина с главами национальных федераций предложил сократить стоимость проживания на базах.

«Главной темой обсуждения было возвращение к нормальной жизни после пандемии. У каждой федерации плюс-минус есть свой план действий. В общем, шло обсуждение текущих вопросов, но главное — руководители федераций и Минспорт начали совместное обсуждение дальнейших шагов. Теперь надо переходить от слов к делу.

Отдельно говорили про сроки открытия тренировочных баз. Если сначала провести дезинфекцию всей базы, провести полное медицинское обследование спортсменов и следить за их полной изоляцией, то атлетам со временем можно начать готовиться и на базах. Например, я знаю, какие меры предпринимаются на базе «Озеро Круглое», Ольга Домуладжанова — настоящий молодец. Если все базы будут так обрабатываться, то спортсменам можно совершенно спокойно находиться там в закрытом режиме.

Также я предложил сократить стоимость проживания на базах с 6000 рублей за сутки хотя бы до 2000 рублей. Эту инициативу приняли к сведению», — приводит слова Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.

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