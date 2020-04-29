Кормье: должен завершить карьеру в статусе чемпиона

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что он хочет победить Стипе Миочича и завершить карьеру в статусе чемпиона UFC.



«Я планирую подраться со Стипе Миочичем в последний раз, а затем завершу это дело. Я люблю смешанные единоборства. Я конкурентоспособный парень. Уйти от всего этого будет сложно, но я знаю, что завоевать чемпионский пояс в тяжёлом весе ещё раз будет правильным ходом. У нас со Стипе просто невероятная трилогия. Он тоже борец. Я уважаю этого парня. Он крут. Но я должен завершить карьеру в статусе чемпиона», — приводит слова Даниэля Кормье MMAFighting.



Пока неизвестно, когда состоится третий бой Кормье и Стипе Миочича.