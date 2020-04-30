Миллер: Усик может доставить много проблем Энтони Джошуа

Непобедимый тяжеловес Джаррелл Миллер поделился мнением о украинском тяжеловесе Александре Усике.



«Усик может доставить много проблем Энтони Джошуа. Джошуа не любит драться кость в кость. Я не верю, что он может победить Усика. Усик очень умный боксёр, он делает мнго комбинаций, у него отличные углы. Я видел, как Усик дрался против Джо Джойса. Он заставил соперника выглядеть ужасно. Думаю, что Усик доставить Джошуа много проблем.



Он точно вытянет бой с Джошуа, но с другими парнями могут возникнуть трудности. Может, не с Уайлдером, потому что у того всё плохо в бою с парнями, которые хорошо контролируют ноги. Но точно не с Фьюри. Думаю, проблем Усику может доставить Диллиан Уайт. Усик слишком мелкий для него», — приводит слова Джррелла Миллера Behind The Gloves.