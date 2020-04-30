Андрей Орловский проведёт бой на турнире UFC в Джексонвилле 13 мая против Филипа Линса

Белорусский боец UFC, бывший чемпион организации в тяжёлом весе Андрей Орловский в «Инстаграме» опубликовал часть фото боевого соглашения с промоушеном о выступлении 13 мая на турнире в Джексонвилле (Флорида, США) против бразильца Филипа Линса.
«В очередной раз, я оказался прав. Дэна Уайт и компания, работают не покладая рук. Ухожу в режим тишины», — гласит подпись к опубликованным снимкам.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Орловского.
Орловский в предыдущем году провёл три поединка, дважды проиграв и один раз победив. В последней своей встрече Андрей за 29 секунд проиграл Жаирзиньо Розенстрайку на турнире UFC 244. Всего на счету 41-летнего Орловского 28 побед и 19 поражений.
Что касается Линса, то он проведёт дебютный поединок в UFC. В прошлом он выступал в лигах Bellator и PFL. В 2018 голу Филипп стал чемпионом PFL, досрочно победив Джоша Коупленда. 34-летний бразилец за карьеру провёл 17 поединков, одержав победу в 14 из них.
В прошлом Линс дрался с Вадимом Немковым и проиграл ему нокаутом.
Напомним, ранее стало известно, что UFC планирует провести три турнира — 9, 13 и 16 мая в штате Флорида.
На «Чемпионате» доступно промо-видео к бою Фергюсон – Гэтжи на турнире UFC 249.
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