Президент UFC: не уверен, что Хабиб и Фергюсон сразятся в 2020-м

Глава UFC Дэна Уайт пообщался с болельщиками MMA, став гостем форума Reddit. Уайта спросили, уверен ли он, что Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон подерутся в 2020 году.

«Не особо уверен. Я боюсь того, что будет дальше, если мы попытаемся сделать это снова», — ответил он.

Напомним, поединок Нурмагомедова и Фергюсона уже пять раз срывался. Бойцы должны были возглавить кард турнира UFC 249, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, введение которого было обусловлен угрозой распространения коронавирусной инфекции, и его заменили на Джастина Гэтжи.

Таким образом, 9 мая Фергюсон и Гэтжи оспорят титул временного чемпиона UFC в лёгком весе. Предполагается, что победитель поединка встретится с Нурмагомедовым.