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Хабиб Нурмагомедов: так хорошо я давно себя не чувствовал

Хабиб Нурмагомедов: так хорошо я давно себя не чувствовал
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил в «Инстаграме» подборку фотографий из недавнего тренировочного лагеря.

«Это был мой лучший тренировочный лагерь, так хорошо я давно себя не чувствовал, к возвращению подготовимся ещё лучше», — подписал он фотографии.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба.

Последний бой 31-летний Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года, победив американского бойца MMA Дастина Порье. Его следующим соперником должен был стать Тони Фергюсон, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Джастина Гэтжи, который сразится с Фергюсоном на турнире UFC 249 9 мая.

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