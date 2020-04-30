Пётр Ян – о своём утре: грузики, маска, музыка и прыгаем

Боец UFC в легчайшем весе Пётр Ян опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором показал очередную тренировку во время карантина, вызванного пандемией коронавируса. В ролике спортсмен продемонстрировал работу со скакалкой.



«Всё по старой схеме: грузики, маска, музыка и прыгаем! Так начинается моё утро. После 5 раундов ударной работы с Джоном Хатчинсоном», — написал под видео Ян.

Видео доступно на «Чемпионате».

Пётр Ян выиграл все шесть поединков под эгидой UFC. В последнем он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. Всего на счету Яна 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и один раз потерпел поражение.



Следующим соперником Яна должен стать Марлон Мораес. Их поединок был запланирован на турнире организации в Нур-Султане (Казахстан) 13 июня 2020 года.