Пётр Ян – о своём утре: грузики, маска, музыка и прыгаем

Боец UFC в легчайшем весе Пётр Ян опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором показал очередную тренировку во время карантина, вызванного пандемией коронавируса. В ролике спортсмен продемонстрировал работу со скакалкой.
«Всё по старой схеме: грузики, маска, музыка и прыгаем! Так начинается моё утро. После 5 раундов ударной работы с Джоном Хатчинсоном», — написал под видео Ян.
Видео доступно на «Чемпионате».
Пётр Ян выиграл все шесть поединков под эгидой UFC. В последнем он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. Всего на счету Яна 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и один раз потерпел поражение.
Следующим соперником Яна должен стать Марлон Мораес. Их поединок был запланирован на турнире организации в Нур-Султане (Казахстан) 13 июня 2020 года.
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