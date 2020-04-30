Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Пётр Ян – о своём утре: грузики, маска, музыка и прыгаем

Пётр Ян – о своём утре: грузики, маска, музыка и прыгаем
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в легчайшем весе Пётр Ян опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором показал очередную тренировку во время карантина, вызванного пандемией коронавируса. В ролике спортсмен продемонстрировал работу со скакалкой.

«Всё по старой схеме: грузики, маска, музыка и прыгаем! Так начинается моё утро. После 5 раундов ударной работы с Джоном Хатчинсоном», — написал под видео Ян.

Видео доступно на «Чемпионате».

Пётр Ян выиграл все шесть поединков под эгидой UFC. В последнем он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. Всего на счету Яна 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и один раз потерпел поражение.

Следующим соперником Яна должен стать Марлон Мораес. Их поединок был запланирован на турнире организации в Нур-Султане (Казахстан) 13 июня 2020 года.

«Танцуй пока молодой». Пётр Ян показал интенсивную тренировку на карантине
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020