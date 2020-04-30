Красавица из MMA выложила сексуальное фото в откровенном купальнике

Американская спортсменка парагвайского происхождения Валери Лореда, выступающая в смешанных единоборствах, порадовала поклонников яркой фотографией. Она выложила в «Инстаграм» снимок, на котором можно посмотреть, как она выглядит в откровенном купальнике.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
21-летняя Лореда дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах в феврале 2019 года, победив Колби Флетчер техническим нокаутом. В июне 2019 года она победила Ларкин Дэш решением судей — пока это последний её поединок.
Ранее Лореда небезуспешно занималась тхэквондо. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль открытого чемпионата Испании среди девушек в категории до 68 кг. В 2014 году она завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Германии среди девушек в категории до 59 кг. В 2017 году она завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Колумбии в категории до 67 кг. В том же году в составе сборной Парагвая она участвовала в чемпионате мира по тхэквондо.
- 30 апреля 2020
-
10:36
-
09:47
-
09:36
-
09:00
-
02:33
-
00:39
- 29 апреля 2020
-
23:46
-
22:49
-
21:49
-
19:59
-
18:53
-
17:56
-
15:49
-
15:48
-
14:38
-
14:29
-
12:57
-
12:41
-
12:01
-
10:35
-
10:00
-
09:45
-
09:00
-
00:56
-
00:31
- 28 апреля 2020
-
22:44
-
21:45
-
21:29
-
20:41
-
19:57
-
19:11
-
17:58
-
17:05
-
16:07
-
15:00