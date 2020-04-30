Тактаров: Конор Хабиба не победит, это должен сделать кто-то другой

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал возможный матч-реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке, состоявшемся в октябре 2018 года. Конор неоднократно заявлял, что желает провести реванш, но Хабиб всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса.

По мнению Тактарова, у Макгрегора не будет шансов в реванше с Нурмагомедовым.

«Конор Хабиба не победит. Он сам должен это понимать. Макгрегор никогда его не победит. Это должен сделать кто-то другой», — сказал он в прямом эфире в своём «инстаграме».

После поражения от Нурмагомедова Макгрегор не выступал почти полтора года. В поединке в январе 2020 года он за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне.