Майк Тайсон признался, что избил семь проституток под кокаином

Знаменитый боксёр Майк Тайсон, бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории, рассказал, до чего может довести употребление наркотиков. Спортсмен вспомнил случай из жизни, когда он настолько не контролировал себя, что избил семь женщин.
«Я лежал на кровати в гостинице. Всегда старался сделать так, чтобы не оставаться одному. Рядом должна быть или проститутка, или собака.
Лежу в номере, со мной семь женщин, морфин, кокаин, таблетки для потенции, марихуана, коньяк. Низшая точка в моей жизни. Меня накрыла паранойя, я думал, что эти женщины хотят меня ограбить.
Я начал избивать их. Всё было как в темноте, но у меня была цель. Я больше не хотел отдавать им ни частички своей души. Таков дьявол, и он тогда победил.
Я выгнал всех. Лежал, не закрывая глаз, весь в поту. Очень рад, что выжил. С тех пор не употребляю кокаин», — цитирует Тайсона The Sun.
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