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Сокрушительный хай-кик Холм в бою с Роузи — в лучших нокаутах в истории UFC

Сокрушительный хай-кик Холм в бою с Роузи — в лучших нокаутах в истории UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Появился четвёртый видеоролик с лучшими нокаутами в истории UFC. Всего будет выпущено пять видеороликов, посвящённых 25 лучшим нокаутам в истории организации.

В четвёртый выпуск вошли пять поединков:

Люк Рокхолд — Майкл Биспинг, 5 июня 2016 года;
Йоэль Ромеро — Крис Вайдман, 13 ноября 2016 года;
Рэнди Кутюр — Чак Лидделл, 4 февраля 2006 года;
Йоанна Енджейчик — Роуз Намаюнас, 8 апреля 2018 года;
Ронда Роузи — Холли Холм, 3 января 2016 года.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, 9 мая во Флориде (США) состоится турнир UFC 249, в главном поединке которого встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. В соглавном поединке шоу сойдутся чемпион организации в легчайшем весе Генри Сехудо и Доминик Круз.

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