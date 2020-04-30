Сокрушительный хай-кик Холм в бою с Роузи — в лучших нокаутах в истории UFC

Появился четвёртый видеоролик с лучшими нокаутами в истории UFC. Всего будет выпущено пять видеороликов, посвящённых 25 лучшим нокаутам в истории организации.

В четвёртый выпуск вошли пять поединков:

Люк Рокхолд — Майкл Биспинг, 5 июня 2016 года;

Йоэль Ромеро — Крис Вайдман, 13 ноября 2016 года;

Рэнди Кутюр — Чак Лидделл, 4 февраля 2006 года;

Йоанна Енджейчик — Роуз Намаюнас, 8 апреля 2018 года;

Ронда Роузи — Холли Холм, 3 января 2016 года.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, 9 мая во Флориде (США) состоится турнир UFC 249, в главном поединке которого встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. В соглавном поединке шоу сойдутся чемпион организации в легчайшем весе Генри Сехудо и Доминик Круз.