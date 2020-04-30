А. Емельяненко: мне удалось запечатлеть на фото светлые мысли в моей голове!

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, который живёт в резиденции главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в период самоизоляции, поделился очередным фото.



«Мне удалось запечатлеть на фото светлые мысли в моей голове!» — написал Емельяненко под снимком.

Фото доступно на странице Александра в «Инстаграме».

Подписчики начали шутить по поводу этого кадра. Они назвали Емельяненко «ангелом» и «святым». Один из болельщиков посмеялся, что голова бойца похожа на диско-шар.



Ранее предполагалось, что Александр Емельяненко проведёт следующий поединок 24 июля. Его соперником должен стать Магомед Исмаилов. Однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести. Позже Емельяненко сообщил, что пока не знает, когда и где именно проведёт следующий бой.