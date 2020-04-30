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«Одноклассники» покажут все бои Хабиба Нурмагомедова в UFC

«Одноклассники» покажут все бои Хабиба Нурмагомедова в UFC
Бокс/ММА / UFC 0

В социальной сети «Одноклассники» пройдёт марафон трансляций всех поединков российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова в UFC. Мероприятие, которое приурочено к открытию официальной группы в социальной сети «Одноклассники», пройдёт 2 мая.

Трансляция начнётся с последнего на данный момент поединка Нурмагомедова в UFC. В сентябре 2019 года он победил американца Дастина Порье. Всего на его счету 12 побед в 12 боях в промоушене.

Список боёв Хабиба Нурмагомедова в UFC

7 сентября 2019 года — против американца Дастина Порье
6 октября 2018 года — против ирландца Конора Макгрегора
7 апреля 2018 года — против американца Эла Яквинты
30 декабря 2017 года — против бразильца Эдсона Барбозы
12 ноября 2016 года — против американца Майкла Джонсона
16 апреля 2016 года — против американца Даррелла Хорчера
19 апреля 2014 года — против бразильца Рафаэля дос Аньоса
21 сентября 2013 года — против американца Пэта Хили
25 мая 2013 года — против американца Абеля Трухильо
19 января 2013 года — против бразильца Тиагу Тавареса
7 июля 2012 года — против бразильца Глейсона Тибау
20 января 2012 года — против иранца Камала Шалоруса.

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