«Одноклассники» покажут все бои Хабиба Нурмагомедова в UFC

В социальной сети «Одноклассники» пройдёт марафон трансляций всех поединков российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова в UFC. Мероприятие, которое приурочено к открытию официальной группы в социальной сети «Одноклассники», пройдёт 2 мая.

Трансляция начнётся с последнего на данный момент поединка Нурмагомедова в UFC. В сентябре 2019 года он победил американца Дастина Порье. Всего на его счету 12 побед в 12 боях в промоушене.

Список боёв Хабиба Нурмагомедова в UFC

7 сентября 2019 года — против американца Дастина Порье

6 октября 2018 года — против ирландца Конора Макгрегора

7 апреля 2018 года — против американца Эла Яквинты

30 декабря 2017 года — против бразильца Эдсона Барбозы

12 ноября 2016 года — против американца Майкла Джонсона

16 апреля 2016 года — против американца Даррелла Хорчера

19 апреля 2014 года — против бразильца Рафаэля дос Аньоса

21 сентября 2013 года — против американца Пэта Хили

25 мая 2013 года — против американца Абеля Трухильо

19 января 2013 года — против бразильца Тиагу Тавареса

7 июля 2012 года — против бразильца Глейсона Тибау

20 января 2012 года — против иранца Камала Шалоруса.