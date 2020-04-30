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Волков — Исмаилову: не дам в обиду Коляна из «Реальных пацанов»

Волков — Исмаилову: не дам в обиду Коляна из «Реальных пацанов»
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец UFC Александр Волков обратился к Магомеду Исмаилову после его угроз в адрес актёра Николая Наумова. Напомним, Исмаилов негативно отреагировал на слова Наумова о том, что у Исмаилова было бы мало шансов в поединке с Александром Емельяненко.

«Дошёл до меня пост Магомеда Исмаилова про Коляна из „Реальных пацанов“.

Не понял я, Мага, твоих претензий и угроз.

Во-первых, каждый может иметь своё мнение, и переубедить его можно только делами. Выиграешь у Емельяненко, вопросов ни у кого не будет. А если нет, то будет хорошее шоу.

А во-вторых, нас бойцов это не красит — если мы будем угрожать всем, кто на нас не ставит, тем более не из мира спорта.

Есть у нас общие знакомые с Николаем, поэтому, Магомед, я в обиду его не дам!» — написал Александр Волков в своём «инстаграме».

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