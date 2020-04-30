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Виталий Кличко подстриг сам себя под песню Coronavirus. Видео

Виталий Кличко подстриг сам себя под песню Coronavirus. Видео
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко подстриг сам себя во время карантина, вызванного пандемией коронавируса. Таким образом, Виталий Кличко присоединился к челленджу #haircatchallange. Суть челленджа заключается в том, чтобы самостоятельно себе делать стрижку во время карантина, поскольку парикмахерские в это время закрыты.

«В карантин может быть и так», — подписал видеозапись в своём «инстаграме» Виталий Кличко.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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