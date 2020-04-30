Боец ММА, оскорбивший Нурмагомедова: Хабиб, ты мог одним высказыванием уничтожить меня

Боец ММА Дмитрий Кузнецов, записавший оскорбительную песню о Хабибе Нурмагомедове, обратился к нему и отметил, что тот упустил возможность проявить мудрость и успокоить своих фанатов, которые нещадно критикуют Кузнецова в социальных сетях.

«Хабиб, ты мог одним высказыванием уничтожить меня и показать пример мудрого человека, сказав своим фанатам, что не стоит обращать внимания на недостойного человека и опускаться до его уровня, ведь нужно быть выше таких, как я, и благороднее, не так ли? Но эту возможность ты не использовал.

Всех понимающих прошу не вступать в полемику с людьми, ничего не имеющими общего с моралью. Благодарю всех за поддержку, а также за предложения помочь с ремонтом машины, но я не вправе просить её у вас в такое время. Многие готовы приехать помочь в случае очередных нападок, но подвергать опасности я вас не хочу. Поверьте мне, что и один в поле воин, когда за ним правда», — написал Кузнецов на своей странице в «Инстаграме».

Ранее Кузнецов заявил, что на него было совершено нападение, в ходе которого повредили автомобиль его отца.