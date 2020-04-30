Дэна Уайт назвал лучших бойцов UFC, которые так и не сумели завоевать титул

Президент UFC Дэна Уайт назвал бойцов, которых он считает лучшими из тех, кто так никогда и не сумел стать чемпионами лиги.

«Дональд Серроне, Юрайя Фэйбер, Вандерлей Силва, Карлос Кондит, Джозеф Бенавидес. Список достаточно длинный», — приводит слова функционера BJ Penn.

Дональд Серроне участвовал в одном титульном поединке. В 2015 году он проиграл Рафаэлу дос Аньосу. Фэйбер претендовал на пояс четырежды, дважды уступив Ренану Барао и дважды — Доминику Крусу. Вандерлей Силва бился за пояс однажды. В эпоху ранней истории UFC, в 2000 году, он проиграл Тито Ортису.

Джозеф Бенавидес пытался завоевать титул три раза, дважды он проигрывал Деметриусу Джонсону и ещё один раз — Дейвисону Фигейредо. Что касается Кондита, то он являлся временным чемпионом лиги, но проиграл два титульных поединка за звание полноценного чемпиона.