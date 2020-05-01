Рокхолд рассказал, как можно победить Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд считает, что существует немного способов победить чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. По его словам, для победы над россиянином нужно сделать что-то «дикое».
«Проблема бойцов лёгкого веса в том, что они не понимают, каково это, когда Хабиб делает захват. Я спарринговал со многими талантливыми ребятами лёгкого и полусреднего веса и Нурмагомедов превосходит их всех. Так что не так уж и важно, кто ты, насколько ты умеешь увёртываться. Неважно, даже если мы говорим о Тони Фергюсоне, он не будет себя чувствовать так, как в обычной ситуации, если захват исполнит Хабиб.
Чтобы победить Нурмагомедова необходимо сделать что-то дикое. И сделать это надо, как можно раньше. Потому что чем больше пройдёт времени, тем больше захватов сделает Хабиб, а в этом нет ничего хорошего", — приводит слова Рокхолда BJ Penn.
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