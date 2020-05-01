Шлеменко: только трезвая Россия станет великой

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в очередной раз отметился постом, призывающим к здоровому образу жизни. В частности, спортсмен снова поднял проблему алкоголизма.

«Только трезвая Россия станет великой! В этот сложный момент, пришло время стать трезвым», — написал Шлеменко на своей странице в «Инстаграме».

Большинство подписчиков Александра поддержало его в комментариях, поблагодарив за такую позицию.

Напомним, Александр Шлеменко один из самых успешных российских бойцов смешанных единоборств в истории. В прошлом он являлся чемпионом Bellator. За годы карьеры провёл 73 поединка, победив в 59 из них, 13 встреч завершились поражениями, а ещё 1 бой признали несостоявшимся. В минувшей схватке Шлеменко одержал победу над Дэвидом Бранчем.