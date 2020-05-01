Джуниор дос Сантос готов перейти в полутяжёлый вес ради боя с Джоном Джонсом

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос не исключает, что в будущем он перейдёт в полутяжёлый вес. Бразилец будет готов пойти на это, если ему дадут бой с чемпионом UFC в этой весовой категории Джоном Джонсом.

«Уложиться в лимит полутяжёлого веса будет очень и очень тяжело, но мне было бы любопытно это сделать. Дело не в том, что мне интересно, как я себя буду чувствовать при таком весе. Мне просто хочется встретиться с величайшим на данный момент бойцом — Джоном Джонсом. Кто бы не хотел боя с ним? Я не исключение. Одна из целей — встретиться с Джонсом. Посмотрим, как всё сложится.

Я обсужу это со своим врачом, нужно будет разработать стратегию. Безусловно, мне понадобится больше времени для сгонки веса, но в целом, я смогу уложиться в лимит", — приводит слова дос Сантоса BJ Penn.