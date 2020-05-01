Чемпионка России по боксу Солуянова определила самых красивых боксёрш-россиянок. Фото

Российская боксёрша Светлана Солуянова, которая в 2012 и 2018 годах выигрывала женский чемпионат страны по боксу, составила список самых красивых боксёрш-соотечественниц. В её топ-9 вошли: Зарина Цолоева, Фатима Дудиева, Виктория Кулешова, Орнелла Хетеева, Людмила Воронцова, Алуа Балкибекова, Ярослава Якушина, Екатерина Пальцева и Анастасия Артамонова.
«Это мой топ красоты. Очень давно хотела разместить у себя на странице и показать девушек-боксёров с огромными профессиональными успехами и самой красивой внешностью.
По моему личному мнению, их на самом деле в разы больше, и все не поместятся. Про свою банду вообще молчу, вы их знаете. Это те люди, которые вызывают лично у меня эстетическое удовольствие, а в голове играет песня «Ну нельзя быть на свете красивой такой», — написала Солуянова в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям с девушками.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Солуяновой.
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