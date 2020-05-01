Источник: команды Фьюри и Джошуа начали переговоры об объединительном бое
Команды британских чемпионов мира по боксу в тяжёлом весе Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа начали переговоры об объединительном бое подопечных. Об этом сообщает ESPN.
Издание утверждает, что бой может состояться в Саудовской Аравии. Напомним, Фьюри является чемпионом мира по версии WBC, а Джошуа — обладатель поясов WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
31-летний Фьюри последний поединок провёл в феврале 2020 года, нокаутировав Деонтея Уайлдера. Всего на его счету в профессиональном боксе 30 побед и одна ничья. 30-летний Джошуа последний раз выходил на ринг в декабре 2019 года, вернув пояса, которые ранее отобрал у него Энди Руис. На его счету 23 победы и одно поражение.
Также посмотрите видео, как в Китае боксёр отправил судью в глубокий нокаут.
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