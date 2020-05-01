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«Это время призвано сделать нас сильнее». Шлеменко поздравил с майскими праздниками

«Это время призвано сделать нас сильнее». Шлеменко поздравил с майскими праздниками
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором обратился к болельщикам и поздравил их с майскими праздниками.

«Друзья, поздравляю вас всех с 1 Мая, вообще с майскими праздниками. Желаю вам здоровья, сил, успехов и, самое главное, терпения в это непростое для нас время. Терпения вам и силы воли. Это время призвано, чтобы сделать нас сильнее, поэтому желаю вам выйти из него только победителями. С новыми возможностями и с новыми силами. Ну а все, у кого получше, помогайте слабым. Присмотритесь, помогайте друг другу. Если не мы, то никто нам не поможет в этой ситуации. Так что с праздником вас», — сказал Шлеменко.

Видео доступно на «Чемпионате».

Шлеменко — один из самых успешных российских бойцов смешанных единоборств в истории. В прошлом он являлся чемпионом Bellator. За годы карьеры провёл 73 поединка, победив в 59 из них, 13 встреч завершились поражениями, а ещё один бой признали несостоявшимся. В своей последней на сегодня схватке Шлеменко одержал победу над Дэвидом Бранчем.

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