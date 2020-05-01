Исмаилов — Волкову: не дашь Николая в обиду? Ты и себя защитить не сможешь
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил другому бойцу MMA Александру Волкову. Ранее Исмаилов вызвал на бой актёра Николая Наумова, который сыграл Коляна в «Реальных пацанах", а Волков заявил, что не даст его в обиду.
«Алекс, я тебе сейчас объясню, почему ты не понял! Ты очень высокий, от того по ходу и понимание до твоей головы долго доходит! Или, возможно, потому, что ты не находился рядом, когда мы с Коляном фотографировались!
Ты вроде не понял, а объяснить что-то пытаешься)) Не дашь Николая в обиду? Чё? Если я возьмусь за дело, ты и себя защитить не сможешь!» — написал Исмаилов в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Волковым.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Исмаилова.
Волков — Исмаилову: не дам в обиду Коляна из «Реальных пацанов»
Читайте также
- 1 мая 2020
-
12:49
-
12:42
-
12:23
-
12:19
-
12:09
-
11:10
-
10:01
-
09:01
-
03:57
-
00:31
-
00:23
-
00:17
- 30 апреля 2020
-
22:25
-
21:22
-
20:15
-
19:01
-
18:48
-
17:29
-
16:45
-
16:04
-
15:02
-
14:01
-
13:03
-
11:33
-
10:36
-
09:47
-
09:36
-
09:00
-
02:33
-
00:39
- 29 апреля 2020
-
23:46
-
22:49
-
21:49
-
19:59
-
18:53
Партнерский контент