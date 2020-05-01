Исмаилов — Волкову: не дашь Николая в обиду? Ты и себя защитить не сможешь

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил другому бойцу MMA Александру Волкову. Ранее Исмаилов вызвал на бой актёра Николая Наумова, который сыграл Коляна в «Реальных пацанах", а Волков заявил, что не даст его в обиду.

«Алекс, я тебе сейчас объясню, почему ты не понял! Ты очень высокий, от того по ходу и понимание до твоей головы долго доходит! Или, возможно, потому, что ты не находился рядом, когда мы с Коляном фотографировались!

Ты вроде не понял, а объяснить что-то пытаешься)) Не дашь Николая в обиду? Чё? Если я возьмусь за дело, ты и себя защитить не сможешь!» — написал Исмаилов в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Волковым.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Исмаилова.