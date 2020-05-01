«Являюсь фанатом системы, которая была при СССР». Боец MMA Харитонов поздравил с 1 Мая

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов записал видеообращение в своём «инстаграме», посвящённое празднику 1 Мая.

«Для моих друзей не секрет, что я являюсь фанатом системы, которая была при Советском Союзе. Когда люди трудились и получали достойную заработную плату. Когда все мы были братьями и нас не делили на национальности. Когда мы верили в светлое будущее и готовы были умереть за свою страну. С праздником, дорогие друзья! Мир! Труд! Май! Только вперёд!» — сказал спортсмен.

«С праздником 1 Мая! Мир! Труд! Май!» — подписал он видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

На счету 39-летнего Харитонова 30 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах, ещё два боя признали несостоявшимися.