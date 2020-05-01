Волков — Исмаилову: это не я не понял из-за роста, это ты низко подпрыгивал, объясняя

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков посмеялся над ростом другого бойца MMA Магомеда Исмаилова. Ранее Исмаилов вызвал на бой актёра Николая Наумова, который сыграл Коляна в «Реальных пацанах», Волков заявил, что не даст его в обиду, после чего Исмаилов ответил, что он сам себя защитить не сможет.

«Мага, защитить я себя при любом раскладе смогу, и ты это хорошо знаешь. Это не я не понял из-за роста, это ты низко подпрыгивал, когда объяснял.

Рекомендую висеть на турнике по пять минут каждый день, может, люди нормального роста тебя понимать быстрее будут.

Когда фотографировались, меня, конечно, не было, но когда решишься «цвет шеи» Коляну менять, я обязательно буду рядом с ним!» — написал Волков в своём «инстаграме».