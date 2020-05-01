Дональд Серроне решил впервые в истории UFC провести три боя за неделю

Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне изъявил желание принять участие во всех трёх ближайших турнирах UFC, которые пройдут 9, 13 и 16 мая. 9 мая Серроне, выступающий в полусредней весовой категории, сразится с Энтони Петтисом.
«Собираюсь выйти и победить Энтони Петтиса. А потом скажу: «Эй, Дэна Уайт (президент UFC. — Прим. «Чемпионата»), у тебя есть кто-нибудь на примете на среду?»
Я намереваюсь остаться здесь, в своём трейлере. Хочу стать первым бойцом, который проведёт три поединка за неделю», — приводит слова бойца ESPN.
Главным поединком турнира UFC 249 9 мая станет бой за титул временного чемпиона организации в лёгком весе с участием Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Изначально с Фергюсоном должен был сразиться обладатель пояса россиянин Хабиб Нурмагомедов, но он лишён возможности покинуть Россию ввиду карантина, и его заменили на Гэтжи.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
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