Видео: сокрушительная вертушка Барбозы в бою с Этимом — в лучших нокаутах в истории UFC

Появился пятый, последний видеоролик с лучшими нокаутами в истории UFC. Всего выпущено пять видеороликов, посвящённых 25 лучшим нокаутам в истории организации.

В пятый выпуск вошли пять поединков:

Эдсон Барбоза — Терри Этим, 14 января 2012 года;

Андерсон Силва — Виктор Белфорт, 5 февраля 2011 года;

Алистар Оверим — Франсис Нганну, 2 декабря 2017 года;

Андерсон Силва — Крис Вайдман, 6 июля 2013 года;

Жозе Алду — Конор Макгрегор, 12 декабря 2015 года.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, 9 мая во Флориде (США) состоится турнир UFC 249, в главном поединке которого встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. В соглавном поединке шоу сойдутся чемпион организации в легчайшем весе Генри Сехудо и Доминик Круз.