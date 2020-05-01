Кремлёв вспомнил о штурме Рейхстага и предложил почтить память ветеранов ВОВ

Сегодня, 1 мая, отмечается День труда. Но первый день мая также отмечен важной исторической датой — водружением Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году. В связи с этим генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв предложил почтить память героев Великой Отечественной войны.

«Поздравляю всех с первым майским днём, с Праздником Весны и Труда! Пусть любое дело, за которое вы берётесь, доставляет вам удовольствие. Сегодня ровно 75 лет назад Егоров и Кантария водрузили Знамя Победы над Рейхстагом! Давайте вместе вспомним героев Великой Отечественной войны! Ведь именно благодаря им мы сегодня живём в мире», — написал Кремлёв.

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