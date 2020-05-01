Макгрегор сделал пожертвование детской больнице Дублина

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продолжает оказывать посильный вклад в борьбу с пандемией коронавируса. В частности, ирландец пожертвовал медикаменты и средства индивидуальной защиты крупнейшей детской больнице Дублина.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Макгрегора в «Инстаграме».

По сведениям источников, в числе доставленных Конором грузов — 11 тыс. масок, 50 тыс. пар перчаток и 2000 визоров.

Конор Макгрегор практически с первых дней пандемии коронавируса активно включился в процесс борьбы с распространением опасного заболевания. Так, он договорился с правительством Ирландии пожертвовать € 1 млн. Кроме этого Конор записал несколько воодушевляющих роликов, призывая соотечественников соблюдать карантин.