Макгрегор сделал пожертвование детской больнице Дублина
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продолжает оказывать посильный вклад в борьбу с пандемией коронавируса. В частности, ирландец пожертвовал медикаменты и средства индивидуальной защиты крупнейшей детской больнице Дублина.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Макгрегора в «Инстаграме».
По сведениям источников, в числе доставленных Конором грузов — 11 тыс. масок, 50 тыс. пар перчаток и 2000 визоров.
Конор Макгрегор практически с первых дней пандемии коронавируса активно включился в процесс борьбы с распространением опасного заболевания. Так, он договорился с правительством Ирландии пожертвовать € 1 млн. Кроме этого Конор записал несколько воодушевляющих роликов, призывая соотечественников соблюдать карантин.
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