Куцелаба: никто из дагестанцев не сильнее меня

Боец UFC в полутяжёлом весе Ион Куцелаба выразил уважение бойцам из Дагестана, с которыми ему не раз приходилось биться на соревнованиях. Вместе с тем молдаванин подчеркнул, что ни один из дагестанцев не сильнее него.

«Знаю многих ребят из Дагестана. Я знаю, что они хорошие и умные люди. Перед боем с Антигуловым я очень многое узнал о Дагестане. Я знаю, что в Дагестане сильный духом народ. Для меня честь драться с такими бойцами. Самое интересное, что в мою победу тогда никто не верил. Я говорил: «Ребята, вы что, шутите? Они хорошие бойцы, но не лучше меня и не лучше вас».

Главное, что в Дагестане живут хорошие люди. Сколько дагестанцев в UFC? Много, и они показывают отличные результаты. Но никто из дагестанцев не сильнее меня. Это не высокомерие или что-то подобное. Это вера в себя и в свои силы. Люди не понимают этого. Иногда со мной спорят и говорят: «Разве ты сильнее Хабиба?» Нет, конечно. Он же чемпион. Просто нужно верить в себя и быть позитивным человеком.

Да, я показываю агрессию, но это мой путь, моя жизнь и мой кайф. Я готов порвать любого. Не важно, кто передо мной. В реванше с Анкалаевым вы увидите настоящего Халка. Вы увидите силу Иона Куцелабы. Я покажу, что умею. Да, я не лучший боец в своём дивизионе на данный момент. Но я самый опасный. Дайте мне два года, и я стану чемпионом UFC», — приводит слова Куцелабы Sport24.

Напомним, в предыдущем бою Куцелаба досрочно проиграл Магомеду Анкалаеву. Тогда рефери остановил встречу. Ион был не согласен с решением и отмечал, что изображал стоячий нокдаун, дабы усыпить бдительность соперника. Тем не менее апелляция Иона по этому бою была отклонена.