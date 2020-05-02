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Феноменальная работа в спарринге. Майк Тайсон реально готов вернуться?

Феноменальная работа в спарринге. Майк Тайсон реально готов вернуться?
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Знаменитый боксер Майк Тайсон, чья профессиональная карьера прошла с 1985 по 2005 год, опубликовал в «Твиттере» пост с видео, на котором показано, как он тренируется.

Судя по скорости ударов, которую демонстрирует Тайсон, 53-летний боксёр находится в отличной форме. Ранее он заявил, что хочет вернуться на ринг и принимать участие в благотворительных боях длительностью в три-четыре раунда.

На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 боёв: 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений. Американец — абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпион мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990). До Флойда Мейвейзера был самым высокооплачиваемым боксёром в мире.

Власов: не считаю Тайсона великим. Он продукт раскрутки
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