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Стал известен кард турнира UFC Fight Night, который пройдёт 13 мая в Джексонвилле

Стал известен кард турнира UFC Fight Night, который пройдёт 13 мая в Джексонвилле
Бокс/ММА / UFC 0

Руководство UFC объявило официальный кард турнира UFC Fight Night, проведение которого запланировано на 13 мая в штате Флорида в Джексонвилле.

Полный кард турнира выглядит следующим образом:

Энтони Смит — Гловер Тейшейра

Бен Ротвелл — Овинс Сен-Пре

Александр Эрнандес — Дрю Добер

Рэй Борг — Рикки Саймона

Карл Роберсон — Марвин Веттори

Филип Линс — Андрей Орловский

Майкл Джонсон — Тиаго Мойзес

Сиджара Юбэнкс — Сара Морас

Хантер Лазурный — Брайан Келлехера.

Напомним, турниры UFC Fight Night состоятся во Флориде (США) 13 и 16 мая и пройдут при пустых трибунах. Всего за две недели UFC планирует провести три турнира.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию, посвящённую турниру UFC 249 и титульному поединку Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи.

Бой Фергюсон — Гэтжи официально возглавит UFC 249, известен весь кард турнира
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