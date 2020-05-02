Стал известен кард турнира UFC Fight Night, который пройдёт 13 мая в Джексонвилле
Руководство UFC объявило официальный кард турнира UFC Fight Night, проведение которого запланировано на 13 мая в штате Флорида в Джексонвилле.
Полный кард турнира выглядит следующим образом:
Энтони Смит — Гловер Тейшейра
Бен Ротвелл — Овинс Сен-Пре
Александр Эрнандес — Дрю Добер
Рэй Борг — Рикки Саймона
Карл Роберсон — Марвин Веттори
Филип Линс — Андрей Орловский
Майкл Джонсон — Тиаго Мойзес
Сиджара Юбэнкс — Сара Морас
Хантер Лазурный — Брайан Келлехера.
Напомним, турниры UFC Fight Night состоятся во Флориде (США) 13 и 16 мая и пройдут при пустых трибунах. Всего за две недели UFC планирует провести три турнира.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию, посвящённую турниру UFC 249 и титульному поединку Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи.
Бой Фергюсон — Гэтжи официально возглавит UFC 249, известен весь кард турнира
Читайте также
- 2 мая 2020
-
07:40
-
07:25
-
05:43
-
02:36
-
00:49
-
00:34
- 1 мая 2020
-
23:00
-
21:31
-
20:58
-
19:25
-
18:52
-
17:48
-
15:51
-
14:59
-
13:32
-
12:49
-
12:42
-
12:23
-
12:19
-
12:09
-
11:10
-
10:01
-
09:01
-
03:57
-
00:31
-
00:23
-
00:17
- 30 апреля 2020
-
22:25
-
21:22
-
20:15
-
19:01
-
18:48
-
17:29
-
16:45
-
16:04
Партнерский контент