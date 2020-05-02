Стал известен кард турнира UFC Fight Night, который пройдёт 16 мая в Джексонвилле

Руководство UFC объявило официальный кард турнира UFC Fight Night, проведение которого запланировано на 16 мая в штате Флорида в Джексонвилле.

Полный кард турнира выглядит следующим образом:

Алистар Оверим — Уолт Харрис

Клаудия Гадельха — Анжела Хилл

Дэн Иге — Эдсон Барбоза

Эрик Андерс — Кшиштоф Йотко

Сонг Ядонг — Марлон Вера

Энтони Эрнандес — Кевин Холланд

Майк Дэвис — Гига Чикадзе

Кортни Кейси — Мара Ромеро Борелла

Даррен Элкинс — Нейт Ландвер

Напомним, турниры UFC Fight Night состоятся во Флориде (США) 13 и 16 мая и пройдут при пустых трибунах. Всего за две недели UFC планирует провести три турнира.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию, посвящённую турниру UFC 249 и титульному поединку Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи.