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Чемпионка России по боксу Воронцова показала, как тренируется в домашних условиях

Чемпионка России по боксу Воронцова показала, как тренируется в домашних условиях
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Серебряный призёр чемпионата мира по боксу 2019 года, чемпионка России Людмила Воронцова опубликовала в своём «инстаграме» серию видео с домашними тренировками в условиях самоизоляции.

«Домашние тренировки продолжаются! В ход идут шины, кирпичи и т.п. Сегодня работа на снаряде плюс немножечко ОФП. Мотивирующе», — написала Воронцова.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. На сегодняшний день известно более чем о 3,3 млн заражённых и 237 тыс. скончавшихся. Более одного миллиона человек выздоровели.

Практически все спортивные соревнования из-за пандемии коронавируса были отменены или перенесены.

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