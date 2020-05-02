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Миочич: абсолютно точно не стану драться во время пандемии

Миочич: абсолютно точно не стану драться во время пандемии
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич поделился мнением о проведении турниров во время пандемии коронавируса. Миочич отметил, что не собирается драться в ближайшее время.

«Абсолютно точно не стану драться во время пандемии коронавируса. Нет никакого смысла соглашаться провести бой, если не смогу пройти через полноценный тренировочный лагерь. Сейчас непростая ситуация и у меня много других забот. Мне нужно заботиться о дочери и успевать работать. Делаю всё, что в моих силах. Надеемся, ситуация стабилизируется. Думаю, мы сможем победить этот вирус», — приводит слова Стипе Миочича BJPenn.

Напомним, UFC планирует провести три турнира во Флориде (США) в период с 9 по 16 мая.

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